Александр Соболев российский футболист

Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Все произошло в игре, все остается на поле.

Газета.Ru

вчера в 14:36