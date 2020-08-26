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Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
ФАН
  • Моя Москва.онлайн0:57
  • Дума ТВ1:14
Футболист «Спартака» Александр Соболев урегулировал конфликт с капитаном петербургского «Зенита» и сборной РФ Артемом Дзюбой. Об этом он сообщил тренерскому штабу команды, заявил главный тренер сборной Станислав Черчесов, пишет РИА Новости.В источнике
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Александр Соболев
российский футболист
Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Все произошло в игре, все остается на поле.Газета.Ruвчера в 14:36
С чего всё начиналось
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Соболев: думаю, скоро пообщаюсь с Черчесовым и Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев прокомментировал победу команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским "Ротором" (1:0). Форвард поделился мнением о невызове в сборную России из-за конфликта с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой.
Чемпионат вчера в 14:25
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Соболев и Дзюба вроде бы помирились. Неужели Черчесов не мог все разрулить без выноса на публику?

Футбол России 13:45
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Перчатка «Спартака» для «Зенита», бойкот звезд США, Соболев и Дзюба помирились

Спорт-Экспресс 13:45
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Станислав Черчесов: «Соболев сообщил, что вопрос с Дзюбой урегулирован. Александр остается кандидатом в сборную»

Sports.ru 08:48
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