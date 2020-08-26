Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Александр Соболев уладил конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой.В источнике Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Все произошло в игре, все остается на поле.Газета.Ruвчера в 14:36
С чего всё начиналось
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев прокомментировал победу команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским "Ротором" (1:0). Форвард поделился мнением о невызове в сборную России из-за конфликта с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой.