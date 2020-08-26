Черчесов подтвердил примирение Соболева и Дзюбы
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев помирился с капитаном сборной России и форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой. Станислав Черчесов также подтвердил примирение игроков, но рассказал, что пока не будет вызывать Соболева в национальную команду.В источнике Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Все произошло в игре, все остается на поле.Газета.Ru26 августа в 14:36
С чего всё начиналось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» итог разговора нападающего «Спартака» Александра Соболева с капитаном национальной команды, форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
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