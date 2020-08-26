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Черчесов подтвердил разговор Соболева с Дзюбой
Нева Спорт
  • Москва 240:26
Футболист "Спартака" Александр Соболев урегулировал свой конфликт с капитаном петербургского "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, о чем сообщил тренерскому штабу национальной команды, заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.В источнике
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Александр Соболев
российский футболист
Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Все произошло в игре, все остается на поле.Газета.Ruвчера в 14:36
С чего всё начиналось
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Соболев: думаю, скоро пообщаюсь с Черчесовым и Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев прокомментировал победу команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским "Ротором" (1:0). Форвард поделился мнением о невызове в сборную России из-за конфликта с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой.
Чемпионат вчера в 14:25
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Станислав Черчесов: «Соболев сообщил, что вопрос с Дзюбой урегулирован. Александр остается кандидатом в сборную»

Sports.ru 08:48
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Станислав Черчесов: вопрос между Соболевым и Дзюбой урегулирован

ODDS.ru 09:08
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Черчесов прокомментировал разговор Соболева с Дзюбой

Футбол России 08:59
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