Черчесов подтвердил разговор Соболева с Дзюбой
Футболист "Спартака" Александр Соболев урегулировал свой конфликт с капитаном петербургского "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, о чем сообщил тренерскому штабу национальной команды, заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.В источнике Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Все произошло в игре, все остается на поле.Газета.Ruвчера в 14:36
С чего всё начиналось
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев прокомментировал победу команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским "Ротором" (1:0). Форвард поделился мнением о невызове в сборную России из-за конфликта с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой.
Комсомольская правда 09:33