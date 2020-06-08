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Черчесов сравнил стадион «Зенита» с «Уэмбли»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал болельщиков "Зенита" настоящим 12-м игроком команды.В источнике
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Черчесов — о стадионе "Зенита": "Ставлю его в один ряд с "Уэмбли"

Sport.ru 02:29
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Черчесов сравнил стадион «Зенита» с «Уэмбли» и «Лужниками»

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«Гордость футбольной России»: Станислав Черчесов оценил стадион в Петербурге

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