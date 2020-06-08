НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
78.ru78.ru
Черчесов назвал «Газпром Арену» гордостью футбольной России
Петербургский дневник
  • Петербургский дневник
  • Metaratings
  • BetOn
  • DP.RU
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
Ранее клуб из Северной Македонии «Осогово» назвал «Газпром Арену» лучшим стадионом в мире.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Черчесов сравнил «Газпром-арену» с лучшими стадионами Европы

BetOn 01:46
alt

Черчесов сравнил стадион «Зенита» с «Уэмбли» и «Лужниками»

Metaratings 01:37
alt

«Гордость футбольной России»: Станислав Черчесов оценил стадион в Петербурге

Петербургский дневник 01:14
реклама
Главное
Новости