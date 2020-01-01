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Черчесов узнает соперников на осень. Сегодня — жеребьевка Лиги наций
Спорт-Экспресс
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В 20.00 по московскому времени в Амстердаме начнется жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.В источнике
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Сборная России узнает соперников по группе в Лиге наций УЕФА сезона-2020/21

ТАСС Спорт 16:28
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Черчесов рассказал, в чем польза Лиги наций для сборной России

Спорт-Экспресс 16:40
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