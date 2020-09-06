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Сборная России по футболу победила команду Венгрии в матче Лиги наций
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Сборная России обыграла команду Венгрии в Лиге наций, однако эта победа далась с трудом: подопечные Станислава Черчесова чуть не позволили соперникам сравнять счет, хотя вели 3:0.В источнике
Станислав Черчесов
футболист
Тренер не должен ругать или сердиться во время матча. Он должен руководить командой, что мы и делали. То, что случилось, потом рассмотрим и проанализируем в спокойной обстановке. Я поздравляю команду с сегодняшней победой и вообще с хорошим сбором. Шесть очков взяли, двигаемся дальше.RT на русскомвчера в 15:00
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