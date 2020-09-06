Черчесов высказался о победе россиян над сборной Венгрии
Наставник российской сборной по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу своих подопечных над венграми в игре группового этапа Лиги наций.В источнике На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу. Мы, к сожалению, дали и поплатились двумя пропущенными голами. Потом опять все выровнялось. Соперник имел территориальное преимущество, но инициативу мы больше не отдали. На таком уровне упускать нить игры нельзя с любой командой.Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:51
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