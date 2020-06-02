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Черчесов высказался о возрастных игроках в сборной России
ГЛАС.RU
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Ранее ГЛАС сообщал о том, что Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».В источнике
Подробнее о событии
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Черчесов высказался о возрастных игроках в сборной России

ГЛАС.RU вчера в 23:43
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Черчесов: «Не удивляйтесь, если в сборной России появятся те, кого вы не ожидали»

Sport24.ru вчера в 17:55 
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Станислав Черчесов высказался о возрастных игроках в составе сборной России

Чемпионат вчера в 17:54
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