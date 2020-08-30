НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
LiveResult.RuLiveResult.Ru
В сборную России дозаявили игроков «Спартака» и «Динамо»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • FootballHD
  • Спорт уик-энд
  • Советский спорт
  • РЕН ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • CT news
  • RT на русском
  • Football-fun.ru
  • LiveResult.Ru
  • NewInform
  • Спорт день за днем
  • Metaratings
  • BetOn
  • РБК спорт
  • iReactor
  • Sports.ru
  • Тульский футбол
  • ИА Красная Весна
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • Телеканал 360°
  • Будь в теме
Станислав Черчесов дозаявил в сборную России двух футболистов. После того, как Александр Головин получил травму в матче против «Метца», он выпал из обоймы сборной России. Вместо него приглашение в национальную команду получил полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин.В источнике
97
С чего всё начиналось
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и полузащитник столичного «Динамо» Даниил Фомин вызваны в национальную сборную России по футболу, сообщается на ее странице в Twitter.
РБК спорт вчера в 17:04
Подробнее о событии
alt

Полузащитник «Уфы» — о вызове в молодежную сборную: на пенсии отдохну

Футбол России 04:10
alt

Хеппи-энд после уик-энда. Черчесов позвал Соболева на встречу с Дзюбой

Советский спорт 03:41
alt

Евгений Ловчев — о вызове Соболева в сборную России: «Я был на последней игре „Спартака“ и не увидел, чтобы он так здоров играл»

Матч ТВ вчера в 22:41
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости