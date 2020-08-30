В сборную России дозаявили игроков «Спартака» и «Динамо»

Станислав Черчесов дозаявил в сборную России двух футболистов. После того, как Александр Головин получил травму в матче против «Метца», он выпал из обоймы сборной России. Вместо него приглашение в национальную команду получил полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин.