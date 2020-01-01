Черчесов вызвал Соболева и Фомина в состав сборной России по футболу

Нападающий Спартака Александр Соболев и полузащитник Динамо Даниил Фомин вызваны в сборную России по футболу. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Черчесов отметил, что футболисты еще вчера знали о своем вызове в сборную. В источнике