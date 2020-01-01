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Черданцев раскритиковал уровень чемпионата Беларуси
Sports.ru
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  • RT на русском
Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев, работающий на "Матч ТВ" приобретшем права на трансляции чемпионата Беларуси по футболу, единственной лиги, играющей во время пандемии коронавируса, высказался об уровне турнира.В источнике
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Георгий Черданцев
Российский ведущий
Мне кажется, это просто такой государственный пиар, который белорусы очень хорошо используют, чтобы рассказать о своей стране всему миру.
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Черданцев о чемпионате Белоруссии: не хочу обижать соседей, но не всякая игра с мячом называется футбол

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