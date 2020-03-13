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Черданцев призвал РФС предложить УЕФА принять матчи Евро-2020
Soccer.ru
  • Soccer.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
В своем Twitter Черданцев написал, что для России нынешнее время является оптимальным для подобного предложения. Можно попытаться принять те матчи Евро-2020, которые не состоятся в различных странах континента из-за пандемии.В источнике
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