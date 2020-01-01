Черевченко: «Арсенал» допускал детские ошибки в матче с «Ахматом»
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своих подопечных от грозненского «Ахмата» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко после поражения в домашнем матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:3) заметил: его команда в очередной раз сама предоставила сопернику преимущество в счете. По словам специалиста, его футболисты допускают детские ошибки.
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