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Черевченко: «Арсенал» допускал детские ошибки в матче с «Ахматом»
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Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своих подопечных от грозненского «Ахмата» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
С чего всё начиналось
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Черевченко признал: «Арсенал» допускает одинаковые детские ошибки

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко после поражения в домашнем матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:3) заметил: его команда в очередной раз сама предоставила сопернику преимущество в счете. По словам специалиста, его футболисты допускают детские ошибки.
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