Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко после поражения в домашнем матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:3) заметил: его команда в очередной раз сама предоставила сопернику преимущество в счете. По словам специалиста, его футболисты допускают детские ошибки.