«Химки» назначили Игоря Черевченко главным тренером
Черевченко сменит Дмитрия Гунько, который ранее был отправлен в отставку. Ранее специалист работал в «Локомотиве», «Балтике», а также выводил в Лигу Европы тульский «Арсенал». Это уже третья тренерская перестановка в «Химках» в этом году.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, бывший главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко возглавил «Химки». Сейчас он находится в офисе «Химок», его представляют команде. Новым генеральным директором клуба станет Сергей Анохин.