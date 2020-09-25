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«Химки» назначили Игоря Черевченко главным тренером
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Черевченко сменит Дмитрия Гунько, который ранее был отправлен в отставку. Ранее специалист работал в «Локомотиве», «Балтике», а также выводил в Лигу Европы тульский «Арсенал». Это уже третья тренерская перестановка в «Химках» в этом году.В источнике
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С чего всё начиналось
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Черевченко назначен главным тренером «Химок»

Как стало известно Sport24, бывший главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко возглавил «Химки». Сейчас он находится в офисе «Химок», его представляют команде. Новым генеральным директором клуба станет Сергей Анохин.
Sport24.ru 03:35 
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