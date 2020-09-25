«Химки» назначили Игоря Черевченко главным тренером

Черевченко сменит Дмитрия Гунько, который ранее был отправлен в отставку. Ранее специалист работал в «Локомотиве», «Балтике», а также выводил в Лигу Европы тульский «Арсенал». Это уже третья тренерская перестановка в «Химках» в этом году.