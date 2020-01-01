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MetaratingsMetaratings
Черевченко назвал задачу «Арсенала» на остаток чемпионата России
Metaratings
  • Metaratings
  • Sports.ru
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в интервью Metaratings.ru высказался о задаче-минимум для тульского клуба на остаток сезона.В источнике
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Черевченко: Карпин и Слуцкий выступали против продолжения сезона, разделяю их мнение

Чемпионат 08:13
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Черевченко назвал задачу «Арсенала» на остаток чемпионата России

Metaratings 10:15
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