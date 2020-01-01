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Черевченко не видит альтернативы Путину на посту президента России
Soccernews.ru
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Экс-наставник московского «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал о своем отношении к президенту страны Владимиру Путину.В источнике
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Черевченко не видит альтернативы Путину на посту президента России

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