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Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»
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Игорь Черевченко покинул пост главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал", сообщается на сайте команды. Как отмечается в сообщении, руководство клуба приняло отставку Черевченко после поражения от грозненского "Ахмата" в матче 25-го тура чемпионата России (1:3).В источнике
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С чего всё начиналось
«По итогам матча 25-го тура РПЛ «Арсенал» — «Ахмат» руководство клуба приняло решение принять отставку главного тренера Игоря Черевченко», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 15:41
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Семин не стал комментировать информацию о назначении на пост главного тренера тульского «Арсенала»

Спорт71 02:09
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Бубнов - об отставке Черевченко: «Когда команда проигрывает пять матчей подряд, здесь есть вина тренера»

Евро-футбол.ру 02:39
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Футбол России вчера в 15:35
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