Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал", сообщается на сайте команды. Как отмечается в сообщении, руководство клуба приняло отставку Черевченко после поражения от грозненского "Ахмата" в матче 25-го тура чемпионата России (1:3).