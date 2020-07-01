Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»
Игорь Черевченко покинул пост главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал", сообщается на сайте команды. Как отмечается в сообщении, руководство клуба приняло отставку Черевченко после поражения от грозненского "Ахмата" в матче 25-го тура чемпионата России (1:3).В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщили в пресс-службе ПФК «Арсенал» (Тула),к заключительным пяти матчам первенства Российской премьер-лиги команду будут готовить работавший ранее в новомосковском «Химике-Арсенале» (фарм-клубе тульского клуба) Сергей Подпалый и наставник молодёжной команды канониров Николай Ковардаев.