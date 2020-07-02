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Тульская прессаТульская пресса
Игорь Черевченко покинул тульский «Арсенал» по собственному желанию
Soccernews.ru
  • Первый Тульский0:49
  • Городовой1:03
Тульский ПФК "Арсенал" остался без главного тренера — об уходе Игоря Черевченко стало известно 1 июля после проигрыша в матче против грозненского "Ахмата".В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщили в пресс-службе ПФК «Арсенал» (Тула),к заключительным пяти матчам первенства Российской премьер-лиги команду будут готовить работавший ранее в новомосковском «Химике-Арсенале» (фарм-клубе тульского клуба) Сергей Подпалый и наставник молодёжной команды канониров Николай Ковардаев.
ГТРК Тула 1 июля в 16:10 
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