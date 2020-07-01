Черевченко покинул пост главного тренера тульского ФК «Арсенал»

Игорь Черевченко ушел с поста главного тренера тульского футбольного клуба «Арсенал», сообщили на официальном сайте команды. Представители клуба отметили, что отставка его была принята после поражения от команды «Ахмат» города Грозный в матче 25-го тура чемпионата России.