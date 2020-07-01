Черевченко покинул пост главного тренера тульского ФК «Арсенал»
Игорь Черевченко ушел с поста главного тренера тульского футбольного клуба «Арсенал», сообщили на официальном сайте команды. Представители клуба отметили, что отставка его была принята после поражения от команды «Ахмат» города Грозный в матче 25-го тура чемпионата России.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщили в пресс-службе ПФК «Арсенал» (Тула),к заключительным пяти матчам первенства Российской премьер-лиги команду будут готовить работавший ранее в новомосковском «Химике-Арсенале» (фарм-клубе тульского клуба) Сергей Подпалый и наставник молодёжной команды канониров Николай Ковардаев.
Первый Тульский вчера в 04:24
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