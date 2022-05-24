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Чернов пообещал вернуться в состав «Спартака» к финалу БЕТСИТИ Кубка России

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о своем восстановлении после травмы.
Sport24.ru
21 мая в 30-м туре Российской премьер-лиги "Спартак" на выезде встречается с "Химками".
РИА Новости
Финал Кубка России пройдет 29 мая в Москве на стадионе "Лужники".
РИА Новости
Чернов получил повреждение в игре с «Енисеем» (3:0) в рамках 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.
Спорт-Экспресс
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Матч ТВ
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Евро-футбол.ру

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Чернов оценил перспективы сыграть в финале Кубка России
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Защитник «Спартака» Чернов: надеюсь, что к финалу Кубка России буду готов
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Защитник «Спартака» Чернов надеется, что успеет восстановиться от травмы к финалу Кубка России
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