Sport24.ruЧернов пообещал вернуться в состав «Спартака» к финалу БЕТСИТИ Кубка РоссииЗащитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о своем восстановлении после травмы.Sport24.ru21 мая в 30-м туре Российской премьер-лиги "Спартак" на выезде встречается с "Химками".РИА НовостиФинал Кубка России пройдет 29 мая в Москве на стадионе "Лужники".РИА НовостиЧернов получил повреждение в игре с «Енисеем» (3:0) в рамках 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьФутбол РоссииМатч ТВSport24.ruЕвро-футбол.руПодробнее о событииЧернов оценил перспективы сыграть в финале Кубка РоссииЕвро-футбол.ру14:55Защитник «Спартака» Чернов: надеюсь, что к финалу Кубка России буду готовФутбол России14:53Защитник «Спартака» Чернов надеется, что успеет восстановиться от травмы к финалу Кубка РоссииМатч ТВ14:51Чернов пообещал вернуться в состав «Спартака» к финалу БЕТСИТИ Кубка РоссииSport24.ru14:34Чернов оценил свои шансы сыграть в финале против «Динамо»Спорт-Экспресс14:24Показать ещёОценить