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Черных покидает московское «Динамо»
Mockva.ru
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Московское "Динамо" и литовский полузащитник Федор Черных прекратили контракт по соглашению сторон, сообщается на сайте футбольного клуба. Черных стал игроком "Динамо" в январе 2018 года.В источнике
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Черных покинул московское «Динамо»

Sport.ru 10:59
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Черных покинул московское «Динамо»

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«Динамо» расторгло контракт с Черных

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