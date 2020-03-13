Дмитрий Чернышенко Российский предприниматель

Есть много спекуляций в связи с распространением коронавируса. Мы ориентируемся на УЕФА и готовы обеспечить все меры, чтобы обеспечить безопасность на Евро. Россия обладает исключительным опытом проведения больших соревнований. Нет никаких сомнений, что и с Евро-2020 Россия справится.