Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020
Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, если УЕФА выступит с таким обращением, заявил журналистам в пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания в Петербурге, посвященного организации турнира.В источнике Есть много спекуляций в связи с распространением коронавируса. Мы ориентируемся на УЕФА и готовы обеспечить все меры, чтобы обеспечить безопасность на Евро. Россия обладает исключительным опытом проведения больших соревнований. Нет никаких сомнений, что и с Евро-2020 Россия справится.