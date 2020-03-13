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Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020
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Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, если УЕФА выступит с таким обращением, заявил журналистам в пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания в Петербурге, посвященного организации турнира.В источнике
Дмитрий Чернышенко
Российский предприниматель
Есть много спекуляций в связи с распространением коронавируса. Мы ориентируемся на УЕФА и готовы обеспечить все меры, чтобы обеспечить безопасность на Евро. Россия обладает исключительным опытом проведения больших соревнований. Нет никаких сомнений, что и с Евро-2020 Россия справится.
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