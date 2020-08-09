НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФедун: «Спартак» снимается с чемпионата РоссииГлушаков не верит, что «Спартак» снимется с чемпионатаКанделаки ответила на слова Федуна о снятии «Спартака» с чемпионатаГуберниев и Юран призвали Федуна сдержать словоСергей Прядкин: не могу даже представить РПЛ без «Спартака»ГлавноеФедун: «Спартак» снимается с чемпионата РоссииЛьюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛКвят стал десятым на Гран-при 70-летияЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче чемпионата России по футболуSport.ruЧервиченко: «Федун загоняет себя в угол. Языком мелет, что попало»Газета.Ru1Газета.RuЯзыком мелет, что попало, сказал Червиченко в интервью Sport24.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Червиченко: «Федун загоняет себя в угол. Языком мелет, что попало»Sport.ru вчера в 16:30Червиченко: проблема спартаковская - высказывания Федуна. Не снимется - значит бросал слова на ветерФутбол России вчера в 16:23Андрей Червиченко: Не верю, что «Спартак» снимется с чемпионата, это эмоции от бессилияСоветский спорт вчера в 16:05рекламаЕщё по темеФедун: «Спартак» снимается с чемпионата РоссииГлушаков не верит, что «Спартак» снимется с чемпионатаКанделаки ответила на слова Федуна о снятии «Спартака» с чемпионатаГуберниев и Юран призвали Федуна сдержать словоСергей Прядкин: не могу даже представить РПЛ без «Спартака»ГлавноеФедун: «Спартак» снимается с чемпионата РоссииЛьюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛКвят стал десятым на Гран-при 70-летияЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче чемпионата России по футболуНовости