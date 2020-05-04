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Червиченко: всегда относился к Шалимову как к недалекому
Sport24.ru
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  • Metaratings
  • Советский спорт
  • Олимпиада Токио 2020
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал вчерашние высказывания главного тренера "Ахмата" Игоря Шалимова.В источнике
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Червиченко назвал «недалёким человеком» Шалимова, оскорбившего россиян

Metaratings 10:15
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Червиченко: «К Шалимову я всегда относился как к человеку недалекому»

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Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: Шалимов? Всегда относился к нему, как к недалекому человеку

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