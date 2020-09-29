Червиченко назвал фаворита матча между «Спартаком» и «Зенитом»
Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко сделал прогноз по поводу предстоящей игры десятого тура РПЛ с «Зенитом», передает «Мaтч ТВ». По его мнению, фаворитом выглядят питерцы.В источнике
С чего всё начиналось
Еще накануне были опасения, что у «Зенита» из-за травм не смогут сыграть со «Спартаком» Азмун и Ловрен, но нет — все в порядке: они смогут принять участие в матче. Поэтому думаю, шансов победить именно по игре у «Спартака» мало. Ну разве что залетят такие же дурацкие мячи, как в матче с «Тамбовом».
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