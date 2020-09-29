НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ProstoProSportProstoProSport
Червиченко назвал фаворита матча между «Спартаком» и «Зенитом»
Газета.Ru
  • CT news0:57
Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко сделал прогноз по поводу предстоящей игры десятого тура РПЛ с «Зенитом», передает «Мaтч ТВ». По его мнению, фаворитом выглядят питерцы.В источнике
9
С чего всё начиналось
alt

Андрей Червиченко: «До матча с „Тамбовом“ сказал бы, что „Спартак“ выиграет у „Зенита“. Сейчас так не думаю»

Еще накануне были опасения, что у «Зенита» из-за травм не смогут сыграть со «Спартаком» Азмун и Ловрен, но нет — все в порядке: они смогут принять участие в матче. Поэтому думаю, шансов победить именно по игре у «Спартака» мало. Ну разве что залетят такие же дурацкие мячи, как в матче с «Тамбовом».
Матч ТВ вчера в 16:19
Подробнее о событии
alt

Червиченко назвал фаворита матча между «Спартаком» и «Зенитом»

Честный рейтинг букмекеров 05:00
alt

Червиченко назвал фаворита матча между «Спартаком» и «Зенитом»

CT news 04:33
alt

Червиченко назвал фаворита матча между «Спартаком» и «Зенитом»

ProstoProSport 01:50 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости