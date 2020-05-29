Червиченко назвал причину, по которой Аршавин не перешел в «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью Metaratings.ru назвал причину, по которой не состоялся трансфер Андрея Аршавина в московский клуб. В источнике