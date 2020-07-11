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Червиченко назвал вбросом информацию об уходе Карпина из «Ростова»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил РБК, что информация об уходе из «Ростова» главного тренера Валерия Карпина, совладельца Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Алексея Рыскина «похожа на бред».В источнике
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С чего всё начиналось
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Валерий Карпин покинет «Ростов»

Арташес Арутюнянц — владелец компании «Южный капитал» стал президентом ФК «Ростов» в 2017 году. С 2018 года он является совладельцем клуба. Валерий Карпин был назначен главным тренером «Ростова» 19 декабря 2017 года.
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Развал «Ростова» многим выгоден. Но за клуб нужно повоевать!

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