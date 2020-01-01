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Червиченко: не придаю большого значения дерби ЦСКА – «Спартак»
Был какой-то момент, когда «Спартак» больше 10 лет не мог выиграть у ЦСКА. Я думаю, что до этого [дерби были] интереснее.В источнике
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Червиченко: «Не придаю большого значения дерби ЦСКА - „Спартак“»

Евро-футбол.ру 09:21
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Червиченко: не придаю большого значения дерби ЦСКА – «Спартак»

Metaratings 07:37
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