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MetaratingsMetaratings
Червиченко рассказал, как падение цен на нефть повлияет на «Спартак»
Metaratings
  • Metaratings
  • Чемпионат
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, как падение цен на нефть может сказаться на московском клубе.В источнике
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Червиченко рассказал, как падение цен на нефть повлияет на «Спартак»

Metaratings 06:40
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Червиченко рассказал, как падение цен на нефть может повлиять на «Спартак»

RT на русском 06:38
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Андрей Червиченко считает, что на содержание «Спартака» всё равно найдут деньги. Если захотят

Спорт уик-энд 06:04
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