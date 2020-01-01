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Червиченко рассказал о провальной трансферной политике «Спартака»
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации в московском клубе. Он вспомнил, как в свое время его упрекали в обилии неудачных трансферов.В источнике
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Червиченко рассказал о провальной трансферной политике «Спартака»

ProstoProSport 09:26 
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Червиченко: один Тиль перекрывает все мои затраты на неликвидных игроков раз в пять!

Чемпионат 09:00
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