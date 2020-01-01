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Червиченко: в «Спартаке» нет ни игры, ни спортивных результатов
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В «Спартаке» любят эксперименты, это очередной. А команда болтается между шестым и восьмым местом. Нет игры, нет спортивных результатов.В источнике
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Андрей Червиченко: «У „Спартака“ нет игры и результатов. Бизнес? Тоже полная задница»

Матч ТВ 11:13
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Андрей Червиченко: «У „Спартака“ нет игры и результатов. Бизнес? Тоже полная задница»

Sportbox.RU 11:13
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Червиченко: в «Спартаке» нет ни игры, ни спортивных результатов

RT на русском 11:43
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