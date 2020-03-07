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«Алавес» и «Валенсия» сыграли вничью
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В матче 27-го тура чемпионата Испании "Алавес" и "Валенсия" сыграли вничью со счетом 1:1.В источнике
Подробнее о событии
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«Валенсия» с Черышевым в составе сыграла вничью с «Алавесом»

Матч ТВ 16:52
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