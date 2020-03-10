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Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Аталантой»
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Стали известны составы «Валенсии» и «Аталанты» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.В источнике
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«Валенсия» и «Аталанта» объявили составы на матч Лиги Чемпионов

РИА Новости 15:26
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«Валенсия» и «Аталанта» объявили составы на ответный матч Лиги Чемпионов

REGNUM 15:13
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«Валенсия» — «Аталанта»: Черышев остался в запасе

Спорт-Экспресс 15:13
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