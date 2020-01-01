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Черышев не сыграет за «Валенсию» против «Сельты» Смолова
Матч ТВ
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  • Футбол России
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустит матч 22-го тура чемпионата Испании против «Сельты». 29-летний футболист не попал в заявку команды на игру.В источнике
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Черышев не поможет «Валенсии» в матче против «Сельты»

Матч ТВ 09:27
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Черышев не поможет «Валенсии» в матче против «Сельты»

Sportbox.RU 09:27
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Черышев пропустит матч против «Сельты» из-за травмы

Советский спорт 09:02 
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