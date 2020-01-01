Черышев рассказал, как «Валенсия» собирается победить «Реал»

Хавбек «Валенсии» оценил готовность команды в поединке 29-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом». Встреча состоится сегодня, 18 июня. «Реал» – очень хорошая команда.