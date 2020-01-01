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Черышев рассказал, как «Валенсия» собирается победить «Реал»
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Хавбек «Валенсии» оценил готовность команды в поединке 29-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом». Встреча состоится сегодня, 18 июня. «Реал» – очень хорошая команда.В источнике
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«Реал» разгромил «Валенсию». Черышев отыграл 20 минут

Футбол России 17:57
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«Реал» — «Валенсия»: стартовые составы

Soccer.ru 15:10 
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«Реал» разгромил «Валенсию», Черышев сыграл 20 минут

Спорт-Экспресс 17:57
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