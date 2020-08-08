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Черышев отказался переходить в один из московских клубов
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Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев отклонил предложение о переходе в один из московских футбольных клубов, сообщает Superdeporte.В источнике
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Подробнее о событии
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Черышев отклонил предложение клуба из Москвы. Он хочет остаться в Ла Лиге (Superdeporte)

Sports.ru 03:58
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Superdeporte: Черышев отказался переходить в московский клуб

Sportbox.RU 01:46
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Superdeporte: Черышев отказался переходить в московский клуб

Матч ТВ 01:46
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