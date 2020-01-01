НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Атлетико»
ГолосUA
  • ГолосUA
  • Матч ТВ
  • Футбол России
  • Metaratings
  • FootballHD
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • NEWSru Израиль
  • Газета.Ru
  • ua.Tribuna.com
  • Bethub.org
  • Bobsoccer
Российский полузащитник Денис Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч 24-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». 29-летний ховбек восстановился от травмы задней поверхности левого бедра.В источнике
Подробнее о событии
alt

Симеоне о ничьей с «Валенсией»: «Это был отличный матч»

Soccer.ru 14 февраля в 21:32 
alt

«Валенсия» с Черышевым в составе сыграла вничью с «Атлетико»

Sportbox.RU 14 февраля в 16:52
alt

«Валенсия» с Черышевым в составе сыграла вничью с «Атлетико»

Матч ТВ 14 февраля в 16:52
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости