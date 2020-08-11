НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Черышев сдал тест на коронавирус в «Валенсии»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Пресс-служба «Валенсии» сообщает, что все игроки прошли тестирование на коронавирус. В процедуре принял участие российский нападающий Денис Черышев.В источнике
Подробнее о событии
alt

Керлингисты сборных команд России сдали отрицательные тесты на COVID-19

РИА Новости 09:39
alt

Черышев сдал тест на коронавирус в «Валенсии»

Спорт-Экспресс вчера в 09:29
alt

Черышев сдал тест на COVID-19 в «Валенсии»

Матч ТВ вчера в 08:49
реклама
Главное
Новости