Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4). Черышев забил самый быстрый гол в истории "летучих мышей" в главном еврокубковом турнире, выйдя на замену.