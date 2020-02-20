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Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
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Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4). Черышев забил самый быстрый гол в истории "летучих мышей" в главном еврокубковом турнире, выйдя на замену.В источнике
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С чего всё начиналось
Россиянин установил рекорд «Валенсии», забив самый быстрый гол команды в Лиге чемпионов, выйдя на замену, сообщается в «твиттере» MisterChip.Черышеву удалось побить рекорд Роберто Сольдадо, который в 2010 году забил гол в ворота «Бурсаспора», отличившись спустя 4 минуты после выхода на замену.
Чемпионат 17:49
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Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Sportbox.RU 19:16
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Черышев – о разгроме от «Аталанты»: Борьба еще не окончена. Будет реванш

Советский спорт 17:50 
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Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Матч ТВ 19:16
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