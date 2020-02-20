Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4). Черышев забил самый быстрый гол в истории "летучих мышей" в главном еврокубковом турнире, выйдя на замену.В источнике
С чего всё начиналось
Россиянин установил рекорд «Валенсии», забив самый быстрый гол команды в Лиге чемпионов, выйдя на замену, сообщается в «твиттере» MisterChip.Черышеву удалось побить рекорд Роберто Сольдадо, который в 2010 году забил гол в ворота «Бурсаспора», отличившись спустя 4 минуты после выхода на замену.