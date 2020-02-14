Валенсия — Атлетико 2:2

«Валенсия» объявила стартовый состав на матч 24-го тура чемпионата Испании против «Атлетико». В основу не попал российский полузащитник Денис Черышев, недавно восстановившийся после травмы задней поверхности бедра.