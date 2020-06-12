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Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «Леванте»
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Встреча состоится в пятницу, 12 июня. Полузащитник сборной России Денис Черышев включен в заявку «Валенсии» на домашний матч с «Леванте» в 28-м туре примеры.В источнике
Подробнее о событии
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«Валенсия» — «Леванте»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

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Габриэл Паулиста не сыграет с «Леванте» из-за проблем с бедром

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