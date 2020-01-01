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Черышева включили в команду недели в Лиге чемпионов
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Полузащитник сборной России и клуба «Валенсия» Денис Черышев был включен в команду недели Лиги чемпионов.В источнике
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Черышев - в команде недели Fantasy Football в Лиге чемпионов

Sport.ru 11:59
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Черышев попал в команду недели Лиги чемпионов

Sportbox.RU 09:59
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Черышев попал в команду недели Лиги чемпионов

Матч ТВ 09:59
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