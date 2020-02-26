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Слуцкий: «Надеемся, что „Рубин“ в хорошем состоянии»
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Надеемся, что в хорошем, но сборы это всегда загадка, как бы ты не готовился, остаётся лёгкое волнение.В источнике
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Слуцкий: «Надеемся, что „Рубин“ в хорошем состоянии»

Sport.ru 10:15
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Четверо футболистов казанского «Рубина» пропустят матч с «Тамбовом»

Московский Комсомолец 06:30
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Слуцкий сообщил, что «Рубин» продолжает рассчитывать на Тарасова

Bobsoccer 04:53
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