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Федун: «Все билеты на игру с ЦСКА проданы»
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Владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил, что на матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА ожидается аншлаг.У нас уже солд-аут, как говорится, все билеты проданы.В источнике
Подробнее о событии
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Федун: «Все билеты на игру с ЦСКА проданы»

Soccer.ru 18:42 
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Прогнозы на «Спартак» — ЦСКА. Зрители получат максимальную порцию легендарного дерби

Sport24.ru 17:10 
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Три тактических вопроса перед матчем «Спартак» — ЦСКА

Спорт-Экспресс 16:10
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