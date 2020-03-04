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Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня
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Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30.В источнике
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Федун: «Все билеты на игру с ЦСКА проданы»

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Три тактических вопроса перед матчем «Спартак» — ЦСКА

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