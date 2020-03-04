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Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня
Bobsoccer
  • Bobsoccer
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Комсомольская правда
  • Известия
  • Football-fun.ru
  • Mockva.ru
Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30.В источнике
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Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня

Эхо Москвы 16:04
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Солд-аут удачи: на кубковое дерби «Спартака» и ЦСКА все билеты проданы

Известия 16:00
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В ожидании крутой атмосферы: «Спартак» примет ЦСКА в 1/4 финала КР

РИА Новости 16:07
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